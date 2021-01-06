Epic喜加一 星球大战：前线2庆典版Epic怎么领取

2021-01-08 10:54:58 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

虽然Epic商城连续15日送游戏的活动已经结束，但现在每周送一款游戏的日常喜加一又来了。本周Epic送出rogue-lite战略游戏《哀恸之日》。此次领取活动将于1月15日截止。而下周Epic将送出EA旗下的FPS大作《星球大战：前线2》庆典版!

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游戏介绍：

战场前线，诞生英雄

在《星球大战™：前线™ II》庆典版中成为终极战斗幻想——《星球大战™》中的英雄!获取《星球大战：前线 II》和发售至今所有可通过游戏内购买获取的定制内容，以及源自《星球大战：天行者崛起》的物品。

Epic领取地址：点击跳转

领取方法：

冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《星球大战：前线2》庆典版领取时间为1月15日0点，截止1月22日0点。

庆典版包含：

基础游戏：包括所有过去和未来发行的免费游戏更新

超过 25 个英雄形象：包括六个传奇形象，外加蕾伊、芬恩和凯洛·伦在《星球大战：天行者崛起》中的形象

超过 125 个士兵和援军形象

超过 100 个英雄和士兵表情和语音指令

超过 70 个英雄和士兵胜利姿势。

游戏特色：



游戏主体，包含过去和即将发布的免费游戏更新

超多英雄，一些角色外观来自《星球大战：天行者崛起》(12月17日上映)

海量兵种和载具

超过百款英雄、士兵的表情和语音

70多款英雄和士兵的胜利姿势

游戏说明：

《星球大战 前线II》庆典版于12月5日登陆PS4/X1/PC平台，售价39.99美元(约合人民币282元)，玩家还可以24.99美元(约合人民币176元)将《星球大战 前线II》升级至庆典版。

自12月17日开始，所有《星球大战 前线II》玩家可以使用名为《天行者崛起》的新版本更新，其将会与备受期待的电影进行联动。

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