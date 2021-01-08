steam每日特惠：港诡实录什么时候史低 港诡实录史低是多少

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《港诡实录》是一款以中国香港都市传说为题材的第一人称恐怖冒险游戏。故事讲述一群年轻人为了录制探灵节目“逃出灵界点”，来到九龙城寨遗址，然而这次的录制却因为一些突发事件变得诡异起来……
游戏名称：港诡实录/港詭實錄
游戏原价：56元
游戏售价：39元
活动时间：1月21号结束
目前《港诡实录》特惠售价为39元，原价56，为历史最低价。5456篇测评中88%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月21日。
网友评价：
特别推荐，特别适合十二岁以下儿童玩。有助于开发智力，锻炼逻辑思维。游戏中由于多十分有趣的解密活动，需要你去寻找线索，打开机关。建议家长不要陪同孩子一起玩，要锻炼孩子独立解决问题的能力。如果家长听见孩子的哭声，一定是因为孩子没找到线索，需要帮孩子把房间门和灯一起关上，有助于孩子冷静的思考。特别推荐，特别推荐！！！
小编点评：
十分温馨的家庭小游戏，孩子非常喜欢
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