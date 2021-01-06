steam每日特惠：公路救赎什么时候史低 公路救赎史低是多少

2021-01-08 09:41:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：公路救赎什么时候史低 公路救赎史低是多少，对steam每日特惠：公路救赎什么时候史低 公路救赎史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《公路救赎》是一个竞速游戏，您可以带领您的摩托车队来场史诗般的旅程，在全国各地进行史诗般的冒险战斗。场面浩大、数十种武器、 4 名玩家合作分割萤幕以及在线多人游戏。

游戏名称：公路救赎/Road Redemption

游戏原价：68元

游戏售价：23元

活动时间：1月20号结束

《公路救赎》优惠现售23元，原价68，平历史最低价。7021篇测评中81%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月20日。

网友评价：

好玩是好玩，但是这明明是个发泄爽游，你做成刷刷游戏，难度还那么大，那我还玩你妈呢？开着开着一个急转弯，开着开着前面后面一个车，开着开着被人打一下，我玩的是爽游？

小编点评：

暴力摩托2，高清版，功能更多，情节更丰富，地图更多样。但我找不到小时候玩暴力摩托的感觉了，怅然若失，我的快乐去哪了？

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