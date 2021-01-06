steam每日特惠：三位一体4：梦魇王子什么时候史低 三位一体4：梦魇王子史低是多少

2021-01-08 09:41:01 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：三位一体4：梦魇王子什么时候史低 三位一体4：梦魇王子史低是多少，对steam每日特惠：三位一体4：梦魇王子什么时候史低 三位一体4：梦魇王子史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《三位一体4》是一款具有童话风格的冒险解谜游戏，玩家在游戏中需要操作法师、盗贼和骑士完成冒险，粉碎敌人的邪恶阴谋。

游戏名称：三位一体4：梦魇王子/Trine 4: The Nightmare Prince

游戏原价：118元

游戏售价：29元

活动时间：1月19号结束

《三位一体4：梦魇王子》优惠现售29元，原价118，新历史最低价。5355篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月19日。

网友评价：

我的青春回来了，可以一个人玩三位一体三部曲废寝忘食到深夜的日子却再也回不来了。三位一体系列对我而言是有着特殊意义的游戏，因为这款游戏我开始沉迷截图，给人推荐小型游戏也是首推三位一体，还因为三位一体认识了很好的朋友。

小编点评：

还是横板操作更为舒服，这一部和前面几部比场景更加光鲜亮丽特别的梦幻，美如画！为曾经看过的“休闲街区”补上一票。

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