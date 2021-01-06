steam每日特惠：狙击手：幽灵战士契约什么时候史低 狙击手：幽灵战士契约史低是多少

2021-01-06 14:14:16 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：狙击手：幽灵战士契约什么时候史低 狙击手：幽灵战士契约史低是多少，对steam每日特惠：狙击手：幽灵战士契约什么时候史低 狙击手：幽灵战士契约史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在这款市面上最真实的现代战争狙击游戏中成为终极杀手吧。在巨大的开放式地图上，体验引人入胜的单人战役。你需要发挥战术思维，悄悄接近目标并从远处将其精准击毙。

游戏名称：狙击手：幽灵战士契约/Sniper Ghost Warrior Contracts

游戏原价：98元

游戏售价：32元

活动时间：1月9号结束

《狙击手：幽灵战士契约》优惠现售32元，原价98，历史最低价。3955篇测评中75%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月9日。

网友评价：

难得的好游戏，小体量 高画质以及超棒的优化。带制作剧情，合约式任务，开放地图 全靠摸索，武器装备多种 枪支可捏还有精美皮肤。优秀的射击系统，狙击潜行or突突硬干随你选择，无人机自动炮台技能树一应俱全，代入感强烈 可玩性不输幽灵行动荒野，推荐！

小编点评：

好玩，就是费眼睛

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