steam每日特惠：细胞迷途什么时候史低 细胞迷途史低是多少

2021-01-06 11:37:20 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：细胞迷途什么时候史低 细胞迷途史低是多少，对steam每日特惠：细胞迷途什么时候史低 细胞迷途史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《MO:Astray 细胞迷途》是一款像素风格的横向动作解谜游戏，拥有特殊能力的主角MO将藉由跳跃、黏着和各种特异能力，在怪异混沌的敌人和陷阱环伺之下，突破充满巧思的关卡谜题设计。

游戏名称：细胞迷途/MO:Astray

游戏原价：50元

游戏售价：25元

活动时间：1月8号结束

《细胞迷途》优惠现售25元，原价50，历史最低价。2603篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月8日。

网友评价：

艺术风格和剧情nb，关卡设计和操作手感有点sb。

小编点评：

谜题和boss战不会说太难，而且每一章节都有自己的特色，音乐好听，剧情也是曲折迷离，就是附加的漫画和游戏本身的画面搭配起来怪怪的就是了，总之原价不亏，打折血赚

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