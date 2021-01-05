steam每日特惠：细胞迷途什么时候史低 细胞迷途史低是多少

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《MO:Astray 细胞迷途》是一款像素风格的横向动作解谜游戏，拥有特殊能力的主角MO将藉由跳跃、黏着和各种特异能力，在怪异混沌的敌人和陷阱环伺之下，突破充满巧思的关卡谜题设计。
游戏名称：细胞迷途/MO:Astray
游戏原价：50元
游戏售价：25元
活动时间：1月8号结束
《细胞迷途》优惠现售25元，原价50，历史最低价。2603篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月8日。
网友评价：
艺术风格和剧情nb，关卡设计和操作手感有点sb。
小编点评：
谜题和boss战不会说太难，而且每一章节都有自己的特色，音乐好听，剧情也是曲折迷离，就是附加的漫画和游戏本身的画面搭配起来怪怪的就是了，总之原价不亏，打折血赚
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