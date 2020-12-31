Epic喜加一 侏罗纪世界：进化Epic怎么领取

2021-01-04 17:43:09 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

身临其境地沉浸在侏罗纪系列的舞台中，打造您自己的侏罗纪世界。这些通过生物工程打造的恐龙拥有高度智慧，能够对周遭的环境进行思考、感知，并作出反应。而在这个未知的世界里，生命总会找到自己的出路。同时您还要面对商业间谍活动、展品出逃，以及破坏性的热带风暴带来的威胁。

Epic领取地址：点击跳转

领取方法：

这是1月1日的免费领取游戏，根据官方公告，每天均可免费领取一款游戏

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注Epic喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。