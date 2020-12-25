steam每日特惠：全面战争：三国什么时候史低 全面战争：三国史低是多少

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《Total War™: THREE KINGDOMS》首次在这一获奖无数的策略类游戏系列中重塑中国古代的烽火传奇。在扣人心弦的回合制战役中，可以建设国家，治国理政；在令人叹为观止的即时战斗中，则可以征战沙场，破军杀敌。《THREE KINGDOMS》将二者巧妙结合，重新定义了那段英雄辈出的传奇历史。
游戏名称：全面战争：三国/Total War: THREE KINGDOMS
游戏原价：268元
游戏售价：134元
活动时间：1月6号结束
目前《全面战争：三国》特惠售价为134元，原价268，为历史最低价。42436篇测评中84%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月6日。
网友评价：
诓覆汉室，就在今天QWQ
小编点评：
别的没什么，就是一抬头深夜了
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