steam每日特惠：全面战争：三国什么时候史低 全面战争：三国史低是多少

2020-12-25 17:59:48 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：全面战争：三国什么时候史低 全面战争：三国史低是多少，对steam每日特惠：全面战争：三国什么时候史低 全面战争：三国史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Total War™: THREE KINGDOMS》首次在这一获奖无数的策略类游戏系列中重塑中国古代的烽火传奇。在扣人心弦的回合制战役中，可以建设国家，治国理政；在令人叹为观止的即时战斗中，则可以征战沙场，破军杀敌。《THREE KINGDOMS》将二者巧妙结合，重新定义了那段英雄辈出的传奇历史。

游戏名称：全面战争：三国/Total War: THREE KINGDOMS

游戏原价：268元

游戏售价：134元

活动时间：1月6号结束

目前《全面战争：三国》特惠售价为134元，原价268，为历史最低价。42436篇测评中84%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月6日。

网友评价：

诓覆汉室，就在今天QWQ

小编点评：

别的没什么，就是一抬头深夜了

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