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Epic喜加一 海岛大亨5免费领取网址

2020-12-25 18:00:03来源：91单机游戏编辑：admin

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>>Epic喜加一专区

游戏介绍：

在大受好评并广受欢迎的 "模拟独裁者" 系列的下一作中，重回偏远岛国 Tropico。扩张你的王朝统治，从殖民时期早期到 21 世纪及之后，面对全新的挑战，包括先进的贸易机制、技术与科学研究、探索，并享受《Tropico》系列史上首个多人模式，与多达4 名玩家合作与竞争。

Epic领取地址：点击跳转

领取方法：

这是12月24日的免费领取游戏，根据官方公告，每天均可免费领取一款游戏

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注Epic喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。

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