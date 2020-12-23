GOG喜加一！《Brigador: Up-Armored Deluxe》免费领取地址
近日，玩家可以在CDPR的老游戏合集平台GOG中免费领取一款游戏《Brigador: Up-Armored Deluxe》，领取时间截止12月25日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
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玩家只需要进入上方链接，然后登陆自己的GOG账号，就可以免费领取到这款游戏了，GOG作为老游戏合集的平台，这种经典游戏都能在上面玩到。
免费领取截止2020年12月25日
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