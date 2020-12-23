steam每日特惠：文明6什么时候史低 文明6史低是多少

2020-12-24 09:13:03 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：文明6什么时候史低 文明6史低是多少，对steam每日特惠：文明6什么时候史低 文明6史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《文明6》是一款于2016年发售的游戏，是传奇游戏系列《文明》的正统续作第六作，回合制策略游戏的经典之作，在第六作中依然延续了以往作品让人痴迷的“下一回合”。

游戏名称：文明6/Sid Meier’s Civilization VI

游戏原价：199元

游戏售价：49元

活动时间：1月6号结束

目前《文明6》特惠售价为49元，原价199，为历史最低价。95718篇测评中80%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至1月6日。

网友评价：

一堆人排队刷“我是sb”，我就不懂了，不就白送个游戏吗，这么多人在这里酸有什么意思？早买早享受不行吗？去年买的人已经享受一年了，前年买的人已经享受两年了，哪里亏了？

小编点评：

本作没有之前的城市数量惩罚，想要赢，就得爆铺，铺完之后后期城市一多，操作非常繁琐。最重要的是把完整的游戏分成几个dlc卖，游戏本体是阉割过的，还不如老老实实玩文明5

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