方块喜加一！《轰炸机小队》免费领取地址

2020-12-23 14:04:30 来源：91单机游戏 编辑：admin

很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《轰炸机小队》免费领取地址

驾驶飞机遨游在天际、使用各种先进的武器设备，不仅需要你来指挥，更主要的还是策略性经营，你可以建设一个强大的军事帝国。玩家控制轰炸机执行任务并平安返回基地、挑选机组成员、指挥枪手抵御战斗机、命令维修人员维护轰炸机，若有机组成员受创，要指挥医务组员进行急救。

领取地址

《轰炸机小队》：点击此处

玩家进入页面后，登陆账号，这个链接不用关注微信公众号就可以免费领取这款游戏了。

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注方块游戏平台喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。