steam每日特惠：模拟人生4什么时候史低 模拟人生4史低是多少

2020-12-23 14:04:54 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：模拟人生4什么时候史低 模拟人生4史低是多少，对steam每日特惠：模拟人生4什么时候史低 模拟人生4史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在一个无拘无束的虚拟世界中，享受创造和控制人生的奇妙力量。

游戏名称：模拟人生4/The Sims 4

游戏原价：238元

游戏售价：28元

活动时间：1月6号结束

《模拟人生4》优惠现售28元，原价238，历史最低价。8226篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月6日。

网友评价：

感觉模拟人生真的是一个好温柔、好包容的游戏。无论异性恋同性恋还是独身主义者都能获得幸福，只要坚持刷好感就一定能收获友谊和爱情，人与人最大的恶意也不过是说几句刻薄话，向死神求情可以救回爱人的性命…真的超感谢在如此艰难的时代还有这样一个乌托邦供我去做梦。

小编点评：

打折买的启动器只要28,完整体半折还要2800

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