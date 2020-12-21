Epic喜加一 异形：隔离免费领取网址

2020-12-23 14:04:59 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

《异形隔离》是一款求生类恐怖射击游戏，无尽的恐怖和生命岌岌可危的死亡气息让玩家领会什么才是真正的恐惧。异形事件15年之后，艾伦-雷普莉（Ellen Ripley，电影《异形》的女主角）的女儿阿曼达（Amanda）肩负揭开母亲消失背后的真相使命，踏上了一个绝望的求生之战。

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领取方法：

这是12月22日的免费领取游戏，根据官方公告，每天均可免费领取一款游戏，具体领取列表请看>>>Epic假期15款免费游戏名单

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