steam每日特惠：当铺人生2什么时候史低 当铺人生2史低是多少

2020-12-23 14:05:13 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：当铺人生2什么时候史低 当铺人生2史低是多少，对steam每日特惠：当铺人生2什么时候史低 当铺人生2史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

你最爱的当铺体验终于有了续集！在这个有趣的模拟经营游戏中，就像你的生活全指望它一样来讨价还价吧！你永远不知道下一个走进当铺大门的又会是什么!

游戏名称：当铺人生2/Dealer's Life 2

游戏原价：39元

游戏售价：35元

活动时间：12月24号结束

《当铺人生2》优惠现售35元，原价39，历史最低价。133篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月24日。

网友评价：

游戏很让人上头，连着玩了两天，等级升满以后发现没追求了。游戏要素很多，但是应用较少，比如我身价千万了，拍卖行居然还有估价几千的货，建议拍卖行可以分级，然后给店铺增加门槛限制，我实在不想再看到几十几百的垃圾出现在我面前了。

小编点评：

卖假货的时候真刺激，但是玩多了有点腻。

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