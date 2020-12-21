steam每日特惠：我的阴暗面什么时候史低 我的阴暗面史低是多少

2020-12-23 14:05:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：我的阴暗面什么时候史低 我的阴暗面史低是多少，对steam每日特惠：我的阴暗面什么时候史低 我的阴暗面史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在充满曲折和惊喜的动人故事中战胜情感困境。令人喟叹的艺术风格和 Hannah Murray（《权力的游戏》《皮囊》）的迷人嗓音，将伴随着你踏上一段梦幻般的旅程。

游戏名称：我的阴暗面/Shady Part of Me

游戏原价：58元

游戏售价：52元

活动时间：12月25号结束

《我的阴暗面》优惠现售52元，原价58，历史最低价。100篇测评中97%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月25日。

网友评价：

制作精良 美术风格令人惊叹 虽然我才玩了第一章 但是这个故事真的讲的很好 游戏机制做的也不错 是很好的休闲解密类游戏 如果你也觉得2077 bug太多 达不到预期 是一坨屎的话 那么退了2077能买6个我的阴暗面

小编点评：

美工和音乐优秀，机制有新意，流程较短

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