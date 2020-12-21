Epic喜加一 漫漫长夜免费领取网址

2020-12-21 16:07:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

明亮之光横贯夜空。栖身木屋外凛冽寒风咆哮。远处狼嚎遥遥可闻。眼看背包中补给所剩无几，默默祈愿回到神秘停电前的美好时光。如此恶劣环境之下，你能生存多久？

Epic领取地址：点击跳转

领取方法：

这是12月20日的免费领取游戏，根据官方公告，每天均可免费领取一款游戏，具体领取列表请看>>>Epic假期15款免费游戏名单

想了解更多特惠信息及免费游戏喜加一的玩家们请收藏关注Epic喜加一专区，91单机游戏网为大家及时分享各平台限免游戏领取地址方法。