steam每日特惠：夜勤人什么时候史低 夜勤人史低是多少

2020-12-21 16:10:06 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：夜勤人什么时候史低 夜勤人史低是多少，对steam每日特惠：夜勤人什么时候史低 夜勤人史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《夜勤人》(Moonlighter) 是一款采用大量类 rogue 元素的动作角色扮演游戏，展现了威尔的日常生活。威尔是个敢作敢为的掌柜，做着一个英雄梦。

游戏名称：夜勤人/Moonlighter

游戏原价：70元

游戏售价：21元

活动时间：1月6号结束

《夜勤人》优惠现售21元，原价70，历史最低价。7090篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至1月6日。

网友评价：

总体来说其实不算特别满意。但是因为个人很喜欢玩这种星露谷物语、泰拉瑞亚、hero siege这种类型的rpg游戏，所以还是坚持了通关一周目（DLC内容还没有入手）

小编点评：

白天做商人，晚上做英雄

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