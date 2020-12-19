Epic喜加十五！假期免费领取十五款游戏大全

2020-12-19 11:43:11 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

原文：

我们准备好了今年最喜庆的促销活动来迎接假日的到来！

Epic游戏商城年假日特卖将于 12 月 18 日开始，我们为你准备好了各种好东西。来打开各种最高可省 75 % 的特惠礼物吧，不过在那之前……

从 12 月 18 日开始，我们在这接下来的两个星期内，将会每天送出一款游戏。换言之，就是 15 天内每天都有免费游戏！每款游戏仅可在 24 小时内免费领取，但领取后，游戏就将永远属于你。

完美时机就是现在！ 登录 Epic 账户，浏览商城，并将你感兴趣的游戏加入愿望清单。这样，当游戏降价时，你便会收到通知。

（提前）祝大家假日愉快！

Epic喜加一大全>>>12月Epic喜加一大全 这个Steam就是逊啦