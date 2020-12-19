2020-12-19 11:46:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

为了迎接即将到来的新年，育碧官方开启了假期五天每天赠送一款神秘礼物，今天赠送的礼物为《特技摩托：崛起》游戏本体，每天会更新一款游戏小礼物，下面就来看看这款游戏的领取地址吧。



育碧喜加一！《特技摩托：崛起》免费领取地址

奖励介绍：

《特技摩托：崛起》这款游戏是一款摩托车赛车游戏，游戏中玩家们将可以与好友一起合作操作一辆摩托车在高难度的赛道上与其他玩家竞速。

Uplay领取地址：点击进入

领取方法：

玩家前往领取页面，登陆自己的育碧账号点击领取即可添加到自己的游戏库中。

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