steam每日特惠：侏罗纪世界：进化什么时候史低 侏罗纪世界：进化史低是多少

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游戏名称：侏罗纪世界：进化/Jurassic World Evolution
游戏原价：120元
游戏售价：12元
活动时间：12月23号结束
《侏罗纪世界：进化》优惠现售12元，原价120，历史最低价。30252篇测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。
网友评价：
150买的 现在12
小编点评：
谁不爱恐龙呢
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