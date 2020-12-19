steam每日特惠：侏罗纪世界：进化什么时候史低 侏罗纪世界：进化史低是多少

2020-12-19 11:48:04 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：侏罗纪世界：进化什么时候史低 侏罗纪世界：进化史低是多少，对steam每日特惠：侏罗纪世界：进化什么时候史低 侏罗纪世界：进化史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

身临其境地沉浸在侏罗纪系列的舞台中，打造您自己的侏罗纪世界。这些通过生物工程打造的恐龙拥有高度智慧，能够对周遭的环境进行思考、感知，并作出反应。而在这个未知的世界里，生命总会找到自己的出路。同时您还要面对商业间谍活动、展品出逃，以及破坏性的热带风暴带来的威胁。

游戏名称：侏罗纪世界：进化/Jurassic World Evolution

游戏原价：120元

游戏售价：12元

活动时间：12月23号结束

《侏罗纪世界：进化》优惠现售12元，原价120，历史最低价。30252篇测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

150买的 现在12

小编点评：

谁不爱恐龙呢

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