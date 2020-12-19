steam每日特惠：月之猎人什么时候史低 月之猎人史低是多少

2020-12-19 11:42:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：月之猎人什么时候史低 月之猎人史低是多少，对steam每日特惠：月之猎人什么时候史低 月之猎人史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

性格测试RPG。独自游玩或是和朋友一起玩！每一次游戏都有不同的体验。

游戏名称：月之猎人/Moon Hunters

游戏原价：50元

游戏售价：5元

活动时间：12月22号结束

《月之猎人》优惠现售5元，原价50，历史最低价。2295篇测评中79%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月22日。

网友评价：

这是一款我非常喜欢的游戏，游戏内交互和反馈非常棒。正如他所宣传的一样，塑造一个你自己。无论你勇敢或狡诈、粗暴或诱惑，他都是你在人世间行走的证明。游戏界面即是一个大大的星盘，看着解锁的星座，看着那些属于你的传奇，给人一种满足感。游戏的强项在于交互，而这个游戏给予的交互体验很充实。但流程过短，玩久了很容易腻味，只有一个故事的真相和星盘解锁是动力，即使画风再好，音乐再好，也会腻味，不过它作为一个不大的游戏，有空玩一玩，开个新英雄，探索新东西，这就足够了。

小编点评：

BGM非常棒，在不同的场景都会有不同的音乐。

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