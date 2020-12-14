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各大平台抢茅台攻略 哪个平台抢茅台容易点 天猫1499茅台链接

2020-12-17 14:20:38来源：91单机游戏编辑：qiuqiu

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17.png

天猫淘宝怎么抢茅台

天猫淘宝作为国内最大的网购平台，茅台自然也是最难抢的，一般情况下，每次每人都是限购2瓶，一次活动中会分为多个时间点发放。

那么用户就要准备几个条件了。

首先，准备一个连着WIFI的手机，一定要确保wifi信号好，最好是5G信号，同时准备一个经过校准的时钟。

因为用手机购买的速度会比电脑上快，但是相对的，手机更容易受到信号网络影响

其次，提前5分钟就位，打开购买页面，提前加入购物车，但是不要点击购买，因为没有刷新的情况下会提示无法购买。

最后，时候盯着时钟，提前1-3秒的时候，点击购买，如果提示错误或者无法购买之后，赶紧返回，重新添加购物车购买。

购买时最好提前准备好快捷支付，避免扫脸，输入密码等方式付款，不然容易翻车哦。

天猫购买茅台地址：点击进入

122.png

天猫购买茅台步骤：

1、手机解锁打开天猫

2、进入天猫点击茅台

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5、加入后即可抢购茅台

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