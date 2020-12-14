各大平台抢茅台攻略 哪个平台抢茅台容易点 天猫1499茅台链接

2020-12-17 14:20:38 来源：91单机游戏 编辑：qiuqiu

国酒茅台，是国内白酒的代表，价值不菲，在各大购物平台上，每年都会定期给白酒爱好者赠送大量福利，1499飞天茅台，半价茅台数量不少，如此大的优惠，自然会有限购，比春运的火车票还要难抢，我们通过各大平台怎么抢到茅台呢？有什么抢购茅台的技巧？根据小编近期的经验，和各大平台的抢茅台经验，为您作出最合适的抢茅台攻略，大家可以按照下面的方法尝试，美酒自然为你飘香，下面一起来围观吧！



天猫淘宝怎么抢茅台



天猫淘宝作为国内最大的网购平台，茅台自然也是最难抢的，一般情况下，每次每人都是限购2瓶，一次活动中会分为多个时间点发放。

那么用户就要准备几个条件了。

首先，准备一个连着WIFI的手机，一定要确保wifi信号好，最好是5G信号，同时准备一个经过校准的时钟。

因为用手机购买的速度会比电脑上快，但是相对的，手机更容易受到信号网络的影响。

其次，提前5分钟就位，打开购买页面，提前加入购物车，但是不要点击购买，因为没有刷新的情况下会提示无法购买。

最后，时候盯着时钟，提前1-3秒的时候，点击购买，如果提示错误或者无法购买之后，赶紧返回，重新添加购物车购买。

购买时最好提前准备好快捷支付，避免扫脸，输入密码等方式付款，不然容易翻车哦。

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天猫购买茅台步骤：

1、手机解锁打开天猫

2、进入天猫点击茅台

3、点击加入会员店

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5、加入后即可抢购茅台