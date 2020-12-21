育碧喜加一！《看门狗：军团》奖励组合包免费领取地址

为了迎接即将到来的新年，育碧官方开启了假期五天每天赠送一款神秘礼物，今天赠送的礼物为《看门狗：军团》奖励组合包，每天会更新一款游戏小礼物，下面就来看看这款游戏组合包的领取地址吧。
奖励介绍：
获得Power Suit outfit和Ubisoft Mask，打造您的游戏风尚。
Uplay领取地址：点击此处
领取方法：
玩家前往领取页面，登陆自己的育碧账号点击领取即可添加到自己的游戏库中。
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也许我不玩，但是我一定要有。steam库存游戏数量是一个玩家游戏人生的体现，现在就有一个免费增加库存游戏的机会，近期steam喜加一为玩家免费送上ArmorofHeroes在哪免费领取？Steam喜加一！steam游戏免费领取，赶快点击领取吧。>>steam喜加一专区勾起无限情怀的坦克大
根据育碧官方微博的消息，将在12月14日至12月18日期间，玩家每天可以免费领取一个小礼物。虽然育碧只会公布当天的内容，但是游戏清单已经泄露出来了，下面就是具体赠送游戏的名单。原文：12月14日~12月18日期间，为欢庆2020年的结束，育碧会为您送上每日礼物。[给你小心心]每一天，您都可以来领取免
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现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：永恒之柱2：死火什么时候史低永恒之柱2：死火史低是多少，对steam
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏《拾荒花园》>>ind
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：夜勤人什么时候史低夜勤人史低是多少，对steam每日特惠：夜勤人什么
近日，玩家可以在CDPR的老游戏合集平台GOG中免费领取一款游戏《监狱建筑师》，领取时间截止12月20日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。>>GOG喜加一！《监狱建筑师》免费领取地址专区建造并管理一座最高防备的监狱。当清晨的阳光洒落在这片美丽的郊野之地，时钟开始发出滴答滴答的
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