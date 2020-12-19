steam每日特惠：二次灭绝什么时候史低 二次灭绝史低是多少

2020-12-21 16:08:58 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：二次灭绝什么时候史低 二次灭绝史低是多少，对steam每日特惠：二次灭绝什么时候史低 二次灭绝史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

丰富多变的地图，千奇百怪的恐龙，各式各样的武器。 面对不断变化的威胁，你即可选择一人独闯，也可与好友组队作战。 《Second Extinction》是一款引入恐龙元素的在线第一人称射击游戏。

游戏名称：二次灭绝/Second Extinction

游戏原价：80元

游戏售价：64元

活动时间：12月23号结束

《二次灭绝》优惠现售64元，原价80，历史最低价。1944篇测评中75%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

我想要在离线模式中可用的AI队友！我要和BOT组队！

小编点评：

非常的好玩，就是单人作战难度不小。

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