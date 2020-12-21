steam每日特惠：幽灵行者什么时候史低 幽灵行者史低是多少

2020-12-21 16:15:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：幽灵行者什么时候史低 幽灵行者史低是多少，对steam每日特惠：幽灵行者什么时候史低 幽灵行者史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Ghostrunner提供了独特的单玩家游戏体验：快节奏的暴力战斗，以及将科幻故事与世界末日主题相融合的原生环境。它讲述了一个已终结的世界，以及在其中为生存而战的居民的故事。

游戏名称：幽灵行者/Ghostrunner

游戏原价：148元

游戏售价：111元

活动时间：12月23号结束

《幽灵行者》优惠现售111元，原价148，历史最低价。13099篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

我想要在离线模式中可用的AI队友！我要和BOT组队！

小编点评：

非常的好玩，就是单人作战难度不小。

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