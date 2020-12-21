育碧喜加一！《星链：决战阿特拉斯》免费领取地址

2020-12-21 16:05:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

为了迎接即将到来的新年，育碧官方开启了假期五天每天赠送一款神秘礼物，今天赠送的礼物为《星链：决战阿特拉斯》标准版，每天会更新一款白嫖游戏，下面就来看看这款游戏的领取地址吧。

奖励介绍：

在《星链：决战阿特拉斯™》中，您将作为一名英勇的星际飞行员，从 Grax（格拉克斯）和 Forgotten Legion（被遗忘的军团）手中解放阿特拉斯星系。

Uplay领取地址：点击此处

领取方法：

玩家前往领取页面，登陆自己的育碧账号点击领取即可添加到自己的游戏库中。

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