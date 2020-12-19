steam每日特惠：GTFO什么时候史低 GTFO史低是多少

2020-12-21 16:11:51 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：GTFO什么时候史低 GTFO史低是多少，对steam每日特惠：GTFO什么时候史低 GTFO史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《GTFO》是一款四人合作硬核第一人称射击游戏，强调团队合作，氛围恐怖浓厚。游戏战斗紧张，悬念迭出，另外需要多人协同破解难题。

游戏名称：GTFO

游戏原价：103元

游戏售价：82元

活动时间：12月23号结束

目前《GTFO》特惠售价为82元，原价103，为历史最低价。15868篇测评中88%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

游戏内容很好 和基友一起玩一起翻车有意思

小编点评：

恐怖的氛围非常带劲，需要大家一起合作。

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