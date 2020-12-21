steam每日特惠：糖豆人：终极淘汰赛什么时候史低 糖豆人：终极淘汰赛史低是多少

2020-12-21 16:02:20 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《糖豆人: 终极淘汰赛》是一款多人乱斗的闯关综艺游戏，这里可以亲身体验综艺闯关的刺激！在最多可容纳60人的线上竞技场内，一轮又一轮敌我难分的比赛中，刺激和乱斗将会无限升级！

游戏名称：糖豆人：终极淘汰赛/Fall Guys

游戏原价：58元

游戏售价：46元

活动时间：12月19号结束

《糖豆人：终极淘汰赛》优惠现售46元，原价58，历史最低价。284386篇测评中82%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月19日。

网友评价：

障碍赛的闸总们不讲武德，把马老师的肺气肿了

小编点评：

匹配一小时游戏两分钟

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