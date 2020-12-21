steam每日特惠：涅克罗蒙达：下巢战争什么时候史低 涅克罗蒙达：下巢战争史低是多少

2020-12-21 16:02:33 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《涅克罗蒙达：下巢战争(Necromunda: Underhive Wars)》是一款回合制策略RPG游戏，游戏采用战锤40k宇宙设定，根据经典桌面游戏《涅克洛蒙达》改编。前往涅克洛蒙达——蜂巢之都的深处，在遍布反乌托邦下巢的曲折隧道中引领、定制和发展壮大自己的帮派。与敌对帮派火拼，斗智斗勇，争夺权力、财富、生存权和荣耀。

游戏名称：涅克罗蒙达：下巢战争/Necromunda: Underhive Wars

游戏原价：148元

游戏售价：89元

活动时间：12月23号结束

《涅克罗蒙达：下巢战争》优惠现售89元，原价148，历史最低价。1712篇测评中61%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

诅咒之城莫登海姆的“精神续作”，其实游戏本身还是可以的，我能get到high点在哪，就是操作太sb了，跟莫登海姆一样，磨磨唧唧。

小编点评：

没XCOM好玩

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