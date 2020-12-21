steam每日特惠：战争机器5什么时候史低 战争机器5史低是多少

2020-12-21 16:02:42 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：战争机器5什么时候史低 战争机器5史低是多少，对steam每日特惠：战争机器5什么时候史低 战争机器5史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

以风卷残云之势向敌方据点发起进攻吧。我们此次的盛大更新包含五张地图，七个新角色，一个全新武器及超多新奖励。

游戏名称：战争机器5/Gears 5

游戏原价：119元

游戏售价：29元

活动时间：12月23号结束

《战争机器5》优惠现售29元，原价119，历史最低价。10607篇测评中65%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

当年我为啥要首发预购终极版 现在整出个年度版 终极版还不带新出的dlc 微软真有你的哦 再预购你家游戏 我是傻逼

小编点评：

一年之前预购220元，一年后29元。

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