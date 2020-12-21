steam每日特惠：物质世界什么时候史低 物质世界史低是多少

2020-12-21 16:03:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：物质世界什么时候史低 物质世界史低是多少，对steam每日特惠：物质世界什么时候史低 物质世界史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

不经过一番寒彻骨，就无法造就非凡的旅程。《Outward》是一款开放世界的RPG，在游戏中，夜晚的寒冷或受感染的伤口可以像潜伏在黑暗中的掠食者一样危险。探索Aurai的广阔世界，独自一人或与朋友共同进行难忘的冒险，无论你做什么：不要忘记你的背包。

游戏名称：物质世界/Outward

游戏原价：199元

游戏售价：59元

活动时间：12月23号结束

《物质世界》优惠现售59元，原价199，历史最低价。10554篇测评中75%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月23日。

网友评价：

其实用游戏机制的设计去给这游戏打差评真是自找没趣，从官方的宣传片就看出，他们就是想做出一个硬核、充满艰辛的冒险旅程。因此，爽快的打击感与流畅的战斗体验，不应该是你来这个游戏寻求的体验，制作者也并不想给你这些体验。

小编点评：

这是一款硬核游戏，如果你抱着休闲游玩的态度，建议别玩，其次，这游戏没有便捷的操作，没有传送，地图不会标记你的位置，全靠自己记忆。如果你看完这两点，你能接受，那这就是一款好游戏。

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