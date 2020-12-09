steam每日特惠：朝圣者什么时候史低 朝圣者史低是多少

2020-12-14 11:30:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：朝圣者什么时候史低 朝圣者史低是多少，对steam每日特惠：朝圣者什么时候史低 朝圣者史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Pilgrims》是一款有趣的冒险游戏，由《Machinarium》和《Samorost》背后的制作团队所创造的新作品。游历各地并广交朋友、与你的旅行伙伴们一起欢笑，并以你自己的方式帮助他们完成他们自己的小故事。

游戏名称：朝圣者/Pilgrims

游戏原价：28元

游戏售价：18元

活动时间：12月11号结束

目前《朝圣者》特惠售价为18元，原价28，为历史最低价。1087篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至12月11日。

网友评价：

用不到两个小时的时间打了全成就，还是很有意思的，属于消遣时间游戏吧

小编点评：

解密的方式不止一种，可以二周目三周目不断探索，顺便解锁更多成就。

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