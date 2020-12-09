steam每日特惠：朝圣者什么时候史低 朝圣者史低是多少

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：朝圣者什么时候史低 朝圣者史低是多少，对steam每日特惠：朝圣者什么时候史低 朝圣者史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。
《Pilgrims》是一款有趣的冒险游戏，由《Machinarium》和《Samorost》背后的制作团队所创造的新作品。游历各地并广交朋友、与你的旅行伙伴们一起欢笑，并以你自己的方式帮助他们完成他们自己的小故事。
游戏名称：朝圣者/Pilgrims
游戏原价：28元
游戏售价：18元
活动时间：12月11号结束
目前《朝圣者》特惠售价为18元，原价28，为历史最低价。1087篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至12月11日。
网友评价：
用不到两个小时的时间打了全成就，还是很有意思的，属于消遣时间游戏吧
小编点评：
解密的方式不止一种，可以二周目三周目不断探索，顺便解锁更多成就。
91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。
GOG喜加一！《七号：增强版》免费领取地址近日，玩家可以前往humble免费领取《七号：增强版》的激活码，可以用到CDPR的GOG平台上进行激活，免费获取这款游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。GOG喜加一！《七号：增强版》免费领取地址专区“七号：增强版”是一款开放世界、等距潜行和动作
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Rusho
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《新剑侠传奇》免费领取地址方块游戏平台喜加一专区《新剑侠传奇》是一款3D武侠ARPG单机游戏，该游戏由知
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：破门而入：行动小队什么时候史低破门而入：行动小队史低是多少，对ste
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：植物大战僵尸:和睦小镇保卫战什么时候史低植物大战僵尸:和睦小镇保卫战
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：星球大战：前线2什么时候史低星球大战：前线2史低是多少，对steam
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏《Kalaban》>>
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《天使帝国2》免费领取地址>>Steam喜加一<<<a="&qu
GOG喜加一！《巫师：增强版》免费领取地址GOG又送游戏了，这次赠送的是经典开放世界RPG游戏《巫师：增强版》，玩家只需要下载最新版本的GOG客户端即可免费领取，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。GOG喜加一！《巫师：增强版》免费领取地址专区《巫师加强版》相比原作在画面上有了一定的提升，在
很多玩家都没有听说过方块游戏平台，其实对于很多喜欢老游戏玩家来说，不容错过，曾经在记忆中的游戏都能在方块游戏中找到，而且十分大方，众多经典游戏，都会不时赠送，91小编就介绍一下本期游戏方块喜加一！《便利商店4》免费领取地址方块游戏平台喜加一专区《便利商店4》与前作便利商店相比，约多了4倍的信息量！更