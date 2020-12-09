steam每日特惠：岛屿生存者什么时候史低 岛屿生存者史低是多少

2020-12-09 14:16:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：岛屿生存者什么时候史低 岛屿生存者史低是多少，对steam每日特惠：岛屿生存者什么时候史低 岛屿生存者史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《岛屿生存者》以《脱逃者》的世界为舞台，是一款蕴藏各种冒险的求生沙盒游戏，充满惊奇、奥秘与危机的活生生世界在此等待着玩家们。与多达三名朋友一起在险恶绝境中进行探索、建造、制作物品，甚或是训练猴子。

游戏名称：岛屿生存者/The Survivalists

游戏原价：98元

游戏售价：73元

活动时间：12月11号结束

《岛屿生存者》优惠现售73元，原价98，历史最低价。1203篇测评中63%好评率，褒贬不一。支持简体中文，特惠活动截止至12月11日。

网友评价：

游戏的内容实在是太少了.繁琐的制造过程和操作步骤, 似乎是为猴子留下存在的价值, 然而猴子(开发者)的智商并不支持搞自动化.

小编点评：

猴子不能模仿打架？

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