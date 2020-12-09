steam每日特惠：漫漫长夜什么时候史低 漫漫长夜史低是多少

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《漫漫长夜》是一款引人深思的探索生存类游戏。在游戏中，玩家需要在地磁灾难之后探索巨大的荒野冰原，他们必须独立思考，找到出路。游戏中没有僵尸，只有你、严寒和大自然中的所有残酷环境。欢迎来到寂静天启。
游戏名称：漫漫长夜/The Long Dark
游戏原价：80元
游戏售价：20元
活动时间：12月12号结束
《漫漫长夜》优惠现售20元，原价80，历史最低价。63293篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月12日。
网友评价：
买来以后一直在更新，价格还一直往下降，简直不要太良心，不过要是能出多人就好了，一个人玩这游戏到后期挺孤独的。
小编点评：
出个联机模式就好了
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