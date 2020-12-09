steam每日特惠：漫漫长夜什么时候史低 漫漫长夜史低是多少

2020-12-09 14:16:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：漫漫长夜什么时候史低 漫漫长夜史低是多少，对steam每日特惠：漫漫长夜什么时候史低 漫漫长夜史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《漫漫长夜》是一款引人深思的探索生存类游戏。在游戏中，玩家需要在地磁灾难之后探索巨大的荒野冰原，他们必须独立思考，找到出路。游戏中没有僵尸，只有你、严寒和大自然中的所有残酷环境。欢迎来到寂静天启。

游戏名称：漫漫长夜/The Long Dark

游戏原价：80元

游戏售价：20元

活动时间：12月12号结束

《漫漫长夜》优惠现售20元，原价80，历史最低价。63293篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月12日。

网友评价：

买来以后一直在更新，价格还一直往下降，简直不要太良心，不过要是能出多人就好了，一个人玩这游戏到后期挺孤独的。

小编点评：

出个联机模式就好了

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