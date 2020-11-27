Epic喜加一 洞窟物语+免费领取网址

2020-12-04 16:06:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

《洞窟物语+》是知名游戏《洞窟物语》的升级版本，除了保留原作的特色之外，对各方面进行了强化。游戏系统类似于《银河战士》、《恶魔城》等游戏。

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领取方法：

冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《洞窟物语+》领取时间为12月4日0点，截止12月11日0点。

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