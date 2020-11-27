steam每日特惠：少数幸运儿什么时候史低 少数幸运儿史低是多少

2020-12-04 16:06:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

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独立工作室为您带来了一丝迥异之风，We Happy Few 是一款动作冒险类游戏，故事背景设定在架空的1960年代英国的一座城市，这座城市毒品泛滥，并且充满复古未来主义风格。而你的任务是伪装、战斗并想办法逃离这个充满妄想和滥用毒品的世界。

游戏名称：少数幸运儿/We Happy Few

游戏原价：248元

游戏售价：37元

活动时间：11月26号结束

《少数幸运儿》优惠现售37元，原价248，历史最低价。5373篇测评中73%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月26日。

网友评价：

这个游戏卖248？你快乐丸吃多了？

小编点评：

游戏还行，记得挺多年前好像就已经有了，当时是测试版，玩起来确实不错感觉很有趣，但你最tm烦人的地方就是bug多。

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