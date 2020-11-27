steam每日特惠：古剑奇谭3什么时候史低 古剑奇谭3史低是多少

2020-12-04 16:06:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：古剑奇谭3什么时候史低 古剑奇谭3史低是多少，对steam每日特惠：古剑奇谭3什么时候史低 古剑奇谭3史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《古剑奇谭三：梦付千秋星垂野》是网元圣唐旗下上海烛龙研发的大型3D单机角色扮演游戏。作为古剑系列的最新力作，本代采用了全即时战斗模式，战斗体验更加自由爽快。

游戏名称：古剑奇谭3

游戏原价：99元

游戏售价：58元

活动时间：12月3号结束

《古剑奇谭3》优惠现售58元，原价99，历史最低价。23078篇测评中85%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月3日。

网友评价：

好比仙剑4一样 经典 到目前为止 玩过最好的国产单机剧情游戏

小编点评：

两年过去了，国内仍然还没有其它作品能超越。

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