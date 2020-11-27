steam每日特惠：捣蛋鹅什么时候史低 捣蛋鹅史低是多少

2020-12-04 16:08:09 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：捣蛋鹅什么时候史低 捣蛋鹅史低是多少，对steam每日特惠：捣蛋鹅什么时候史低 捣蛋鹅史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

今天村里天气真不错，而你是一只可怕的鹅。

游戏名称：捣蛋鹅/Untitled Goose Game

游戏原价：70元

游戏售价：52元

活动时间：12月2号结束

《捣蛋鹅》优惠现售52元，原价70，历史最低价。1796篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月2日。

网友评价：

大鹅大鹅，我是大鹅，所到之处，血流成河。

小编点评：

鹅霸

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