steam每日特惠：十字军之王3什么时候史低 十字军之王3史低是多少

2020-12-04 16:08:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：十字军之王3什么时候史低 十字军之王3史低是多少，对steam每日特惠：十字军之王3什么时候史低 十字军之王3史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Crusader Kings III》承袭了昔日渊远流长的大战略游戏体验，并带来许多能确保您王室家族取得胜利的新手段。

游戏名称：十字军之王3/Crusader Kings III

游戏原价：138元

游戏售价：110元

活动时间：11月26号结束

《十字军之王3》优惠现售110元，原价138，历史最低价。21238篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月26日。

网友评价：

谢谢p社，已经和妹妹结婚了。

小编点评：

日常重建罗马帝国（1/1）

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。