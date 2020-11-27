steam每日特惠：艾迪芬奇的记忆什么时候史低 艾迪芬奇的记忆史低是多少

2020-12-04 16:08:50 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：艾迪芬奇的记忆什么时候史低 艾迪芬奇的记忆史低是多少，对steam每日特惠：艾迪芬奇的记忆什么时候史低 艾迪芬奇的记忆史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

玩家扮演的 Edith 将进入 Finch 家族的大宅调查家族历史，试图弄明白为什么她是这个家族最后一个活着的人。在这个过程中，一个又一个故事被揭开。这些故事的年代从遥远的过去跨越至今，每揭开一个故事，玩家都会体验到一名新的家族成员在死亡当日的生活。

游戏名称：艾迪芬奇的记忆/What Remains of Edith Finch

游戏原价：68元

游戏售价：27元

活动时间：12月4号结束

《艾迪芬奇的记忆》优惠现售27元，原价68，历史最低价。16276篇测评中95%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至12月4日。

网友评价：

玩过最让我震撼的游戏之一，非常有创意，让我想起了奇异人生这款游戏，推荐！

小编点评：

第九艺术

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