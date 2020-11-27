steam每日特惠：幸福工厂什么时候史低 幸福工厂史低是多少

2020-12-04 16:08:59 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：幸福工厂什么时候史低 幸福工厂史低是多少，对steam每日特惠：幸福工厂什么时候史低 幸福工厂史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

幸福工厂是一款第一人称开放世界工厂建造游戏，融入探索和战斗等特色元素。玩家可以独自在游戏中展开异星冒险，也可以与好友共同探索外星星球，建造多层工厂，进入传送带天堂！

游戏名称：幸福工厂/Satisfactory

游戏原价：99元

游戏售价：79元

活动时间：12月5号结束

《幸福工厂》优惠现售79元，原价99，历史最低价。31077篇测评中97%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至12月5日。

网友评价：

我投了轻松惬意奖，你呢？

小编点评：

上班996，下班996

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