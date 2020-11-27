steam每日特惠：海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水什么时候史低 海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水史低是多少

2020-12-04 16:09:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是steam每日特惠：海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水什么时候史低 海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水史低是多少，对steam每日特惠：海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水什么时候史低 海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水史低是多少关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

孩子们，你们准备好了吗？这款忠实再现《海绵宝宝》奇妙历险记的小众经典游戏回归啦！扮演海绵宝宝、派大星和珊迪，让邪恶的痞老板明白，犯罪的报酬比蟹老板开的工资还要低。

游戏名称：海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水/SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

游戏原价：159元

游戏售价：104元

活动时间：12月5号结束

《海绵宝宝争霸比基尼海滩再注水》优惠现售104元，原价159，历史最低价。6368篇测评中96%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至12月5日。

网友评价：

派大星：“海绵宝宝，你猜我手里有几颗糖，猜对了我就把手里的两颗糖都给你！”

海绵宝宝：“我猜五颗。”

派大星把两颗糖给了海绵宝宝：“我还欠你三颗，下次再给你。”

小编点评：

多人模式很鸡肋，但是剧情模式就很海绵宝宝

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