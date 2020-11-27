steam每日特惠：20XX什么时候史低 20XX史低是多少

2020-12-04 16:09:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是20XX，对20XX关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

20XX是一款你可以和朋友一起玩的roguelike类动作平台游戏。在不停变化的关卡里跳跃射击，以超棒新能力，为了拯救全人类，与强大的boss作战！

游戏名称：20XX

游戏原价：48元

游戏售价：12元

活动时间：12月5号结束

《20XX》优惠现售12元，原价48，历史最低价。3131篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至12月5日。

网友评价：

为什么！那个拿光剑的小伙子没有又长又帅的大金发！！！！（滑稽）

小编点评：

这个类洛克人游戏也挺好玩的，也有洛克人那味道，还好卡普空不像老任

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