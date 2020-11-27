itch.io喜加一！《Daft Disputes》免费领取地址

2020-11-27 17:49:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

国外知名独立开发者游戏网站Itch.io近日有一款RPG游戏《Daft Disputes》可以免费领取，游戏原价2美元，手绘风格RPG，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Daft Disputes》是一款RPG游戏，手绘的画风，带有一点卡牌的元素，原价2美元。

领取地址：点击此处

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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