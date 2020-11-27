indiegala喜加一！《Brigade E5: New Jagged Union》免费领取地址

2020-11-27 17:49:03 来源：91单机游戏 编辑：admin

在indiegala平台上，可以免费领取一款策略模拟游戏《Brigade E5: New Jagged Union》，这款游戏在Steam平台上售价为18元，目前可以在indiegala上免费领取，下面就来看看这款游戏的免费领取地址吧。

这是一款策略模拟类的游戏，玩家将要进行秘密的潜入任务，画面有喋血街头内味了，Steam上原价为18元。

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