itch.io喜加一！《Lost Myths:Sons of Ragnar》免费领取地址

2020-11-27 17:48:35 来源：91单机游戏 编辑：admin

国外知名独立开发者游戏网站Itch.io近日有一款探索类游戏《Lost Myths:Sons of Ragnar》可以免费领取，游戏原价1美元，3D探索类游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Lost Myths:Sons of Ragnar》是一款探索类游戏，去发现这个世界上曾经存在过的事物，人类的过去，原价1美元。

领取地址：点击此处

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获取游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一个新兴游戏开源独立游戏平台，不支持中文。

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