Epic喜加一！《旋转轮胎：泥泞奔驰》免费领取地址

2020-11-27 17:46:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

本周Epic游戏商城赠送的游戏为《旋转轮胎：泥泞奔驰（Spintires: MudRunner）》，没有额外追加的免费游戏，免费领取时间为11月27日0点至12月4日0点。

游戏介绍：

《旋转轮胎：泥泞奔驰》由Oovee team制作发行的模拟经营类游戏，本作是《旋转轮胎》的终极版本，改进的图形和物理引擎，加入全新的沙盒地图，全新的挑战模式，新增9张专用地图，13款车型，给予玩家更加完美的模拟体验。

Epic领取地址：点击此处

领取方法：

冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《旋转轮胎：泥泞奔驰》领取时间为11月27日0点，截止12月4日0点。

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