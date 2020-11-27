steam每日特惠：波西亚时光什么时候史低

2020-11-27 17:52:28 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam有一款模拟经营类游戏《波西亚时光》开启疯狂周三特价促销，原价98元，现优惠价仅售33元，特价促销截止至11月24日。休闲的种田时光。

《波西亚时光》是在2019年发售的一款游戏，玩家来到了一个全新的波西亚小镇，在这里种田，养动物，增加自己的订单，成为这里的牧场大亨。当然游戏不单单只有种田要素，还加入了战斗要素，比起牧场物语其实更像是符文工房。

游戏名称：波西亚时光/My Time At Portia

游戏原价：98元

游戏售价：33元

活动时间：11月24号结束

《波西亚时光》优惠现售33元，原价98，新历史最低价。20981篇测评中92%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月24日。

网友评价：

当一个游戏设计的太肝的时候，就会有一种在996工厂打工的感觉

小编点评：

游戏是好游戏，各种故事线内容量爆炸，玩法也还算多，支持几十上百小时的游玩时长应该没有太大的问题。

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