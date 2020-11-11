steam每日特惠：人类：一败涂地什么时候史低

今天在Steam有一款轻松休闲欢乐游戏《人类：一败涂地》开启特价促销，原价48元，现优惠价仅售19元，特价促销截止至11月25日。搞笑的扒拉游戏，增进互相的友谊。
《人类一败涂地》是一款轻松搞笑的沙雕游戏，游戏的场景发生在飘渺的梦境之中。玩家既可以单机自闭，也可以最多八人联机一起欢畅。游戏支持的创意工坊，还可以让大家免费玩到不计其数的高质量玩家关卡和皮肤。游戏支持中文。
游戏名称：人类：一败涂地/Human Fall Flat
游戏原价：48元
游戏售价：19元
活动时间：11月25号结束
《人类：一败涂地》优惠现售19元，原价48，平历史最低价。86252篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至11月25日。
网友评价：
也就联机的时候比较欢乐。对于像我这种没朋友的人，就是一款一般的解密游戏。
小编点评：
不 要 自 己 一 个 人 玩
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