steam每日特惠：人类：一败涂地什么时候史低

育碧的次世代刺客信条《刺客信条：英灵殿》已经可以正式开玩了，玩家在进行游戏的时候，育碧也送出了一份福利，可以免费领取一把在游戏中的武器皎月，下面就是这把武器的免费领取地址。奖励介绍：这把哥特兰战斧的斧刃经过打孔，拿在手中更这把哥特兰战斧的斧刃经过打孔，拿在手中更加轻便。等你毫不费力地在战场上酣战数个

2020-11-11 | 0